43 Yaşındaki Nesrin Cavadzade'den Nefes Kesen Tatil Pozları

Bodrum'da hem dizi çekimlerini sürdüren hem tatilin tadını çıkaran Nesrin Cavadzade'nin fit fiziğini sergilediği yeni kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

43 Yaşındaki Nesrin Cavadzade'den Nefes Kesen Tatil Pozları
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 18:57

Nesrin Cavadzade bu aralar yoğun bir tempoda olsa da kendine vakit ayırmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncu rol aldığı dizinin çekimleri için Bodrum'da bulunuyor. Bir yandan set çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da fırsat buldukça denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Yoğun iş temposunu kısa kaçamaklarla dengeleyen Cavadzade tatil havasını da doyasıya yaşamaya çalışıyor.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşım

Bodrum'da geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu takipçilerinden büyük ilgi gördü. Yaklaşık 3,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınladığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Özellikle doğal halleri ve enerjik pozları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

Paylaşımlarda deniz kenarında dinlendiği, güneşin tadını çıkardığı ve boş vakitlerini değerlendirdiği anlar yer aldı. Takipçileri ise fotoğrafların altına peş peşe övgü dolu yorumlar bıraktı.

Evlilik Sonrası İlk Yaz Sezonu

4 Mayıs'ta Kadir Taner Uçar ile hayatını birleştiren Nesrin Cavadzade evliliğinin ardından ilk yaz sezonunu da Bodrum'da geçiriyor. Hem yeni projelerine odaklanan hem özel hayatında mutlu günler yaşayan oyuncu son dönemde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Yoğun çekim programına rağmen moral depolamayı ihmal etmeyen Cavadzade'nin tatil kareleri hayranlarından tam not aldı. Birçok kişi oyuncunun enerjik görünümüne ve doğal tarzına övgüler yağdırdı.

Fit Görünümü Yine Gündem Oldu

43 yaşındaki oyuncunun en çok konuşulan detaylarından biri ise fit fiziği oldu. Paylaştığı fotoğraflarda formunu koruduğu net şekilde görülen Cavadzade sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

Yaz sezonunu hem çalışarak hem dinlenerek geçiren ünlü oyuncu, Bodrum'dan yaptığı paylaşımlarla takipçilerine adeta tatil havası yaşattı. Yeni karelerinin ardından hayranları "Hem çalışıyor hem tatilin tadını çıkarıyor" ve "Yine çok formda" yorumlarıyla oyuncuya destek verdi. Bodrum günlerinden yeni paylaşımlar yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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