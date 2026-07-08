Zeynep Atılgan'ın Mini Elbisesi Olay Yarattı! Fiyatı Yok Artık Dedirtti

Zeynep Atılgan'ın etkinlikte giydiği straplez mini elbisenin fiyatı ortaya çıktı. 100 bin 980 TL'lik etiket sosyal medyada yorum yağmuruna neden oldu.

Zeynep Atılgan'ın Mini Elbisesi Olay Yarattı! Fiyatı Yok Artık Dedirtti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 18:02

Ali Öner ile Zeynep Atılgan bu kez aşklarıyla değil katıldıkları bir etkinlikte verdikleri pozlarla gündeme geldi. Geçtiğimiz ay ilişkilerini doğrulayan çift Bodrum Güvercinlik'te düzenlenen organizasyonda birlikte görüntülendi. El ele olmasalar da uyumlu halleri ve samimi tavırları dikkatlerden kaçmadı.

Ancak gecenin en çok konuşulan detayı çiftin ilişkisi değil Zeynep Atılgan'ın tercih ettiği mini elbise oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan karelerin ardından herkes aynı sorunun peşine düştü: "Bu elbisenin fiyatı ne kadar?"

Elbisenin Fiyatı Gündem Oldu

Zeynep Atılgan gece için straplez mini ve çizgili bir tasarıma sahip şık bir elbise tercih etti. Zarif görünümüyle beğeni toplasa da asıl şaşkınlık fiyat etiketi ortaya çıkınca yaşandı.

Elbisenin tam 100 bin 980 TL olduğu öğrenilince sosyal medyada yorum yağdı. Kimi kullanıcı tasarımı çok beğendiğini söylerken kimi de tek parça bir kıyafet için bu kadar yüksek bir rakamın inanılmaz olduğunu dile getirdi. Kısacası gecenin yıldızı farkında olmadan Atılgan'ın elbisesi oldu.

Aşkları Geçtiğimiz Ay Ortaya Çıkmıştı

Ali Öner ile Zeynep Atılgan'ın birlikteliği aslında bir süredir kulislerde konuşuluyordu. Aynı dizide rol alan ikilinin yakınlaşması sezon finali kutlamasında ortaya çıkan samimi görüntülerle daha da dikkat çekmişti.

İddiaların ardından sessizliğini bozan Ali Öner ilişkilerini doğrulayarak merak edilen sorulara da açıklık getirmişti. Oyuncu ilişkisinin eski nişanlısıyla yollarını ayırdıktan sonra başladığını özellikle vurgulamıştı.

Sessiz Başlayan İlişki Büyüyor

Ali Öner Zeynep Atılgan ile aynı sette uzun süre birlikte çalıştıklarını ve yakınlaşmalarının zaman içinde doğal bir şekilde geliştiğini anlatmıştı. Önce dostluk kurduklarını, ardından aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu söyleyen oyuncu ilişkilerinin gösterişli değil, tamamen kendiliğinden başladığını ifade etmişti.

Şimdilerde hem aşkları hem katıldıkları etkinliklerde yaptıkları tercihleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer almaya devam ediyor.

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