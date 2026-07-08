3 Yıl Geçti Ama Acısı Dinmedi! Özge Ulusoy Herkesi Duygulandırdı

Özge Ulusoy 3 yıl önce kaybettiği babasını duygusal sözlerle andı. Annesi ve ablasıyla aynı yere giden ünlü isim paylaşımıyla takipçilerini derinden etkiledi.

3 Yıl Geçti Ama Acısı Dinmedi! Özge Ulusoy Herkesi Duygulandırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-07-2026 18:31

Özge Ulusoy üç yıl önce trafik kazasında kaybettiği babası Haydar Ulusoy'u yine duygusal bir paylaşımla andı. Acısı ilk günkü gibi taze olan ünlü manken bu kez yıllar önce babasıyla birlikte gittikleri bir yere annesi ve ablasıyla yeniden gitti. Ancak bu ziyaretin en büyük eksiği hiç kuşkusuz babasının yanlarında olmamasıydı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri Ulusoy'un satırlarına kayıtsız kalamadı.

Acı Dolu Süreci Unutamıyor

Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy 2022 yılında Ankara'da karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı olay sadece ailesini değil sevenlerini de derinden sarsmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması ise Özge Ulusoy'un en çok tepki gösterdiği konuların başında geldi. Ünlü isim geçen süreçte defalarca adalet çağrısı yaparak hukuk mücadelesini sürdürdüğünü dile getirdi.

Duygulandıran Paylaşım

Bu yıl da babasını unutmayan Özge Ulusoy annesi ve ablasıyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına yazdığı sözler ise birçok kişinin yüreğine dokundu.

"Seni düşünmediğimiz bir saniyemiz bile yok... Kızların aynı yerde, kalpleri seninle dolu." ifadelerini kullanan Ulusoy babasına duyduğu özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Adalet Arayışı Devam Ediyor

Özge Ulusoy babasının vefatından bu yana hem yaşadığı büyük özlemle mücadele ediyor hem hukuki sürecin takipçisi olmayı sürdürüyor. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık babasını anan ünlü manken, yaşanan kazanın unutulmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyor.

Aradan üç yıl geçmiş olsa da ne acısı hafifledi ne de özlemi azaldı. Paylaştığı son mesaj da bunun en güçlü örneklerinden biri oldu. Sevenleri ise yorumlarında hem başsağlığı dileklerini iletti hem de Ulusoy'a destek mesajları göndermeyi ihmal etmedi.

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