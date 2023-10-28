Doğuş'un baba hasreti şarkı yazdırdı!

Doğuş, Kemer'de çekilen klibin arka planında duygusal anılarını paylaştı. İki çocuk babası 49 yaşındaki şarkıcı, "Babam" adlı şarkısının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Bu şarkı, benim için son derece özel. Kendi çocukluğumda baba figürünü eksik hissettim ve bu şarkıyı duygularımı ifade etmek için yazdım" dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDA HEP EKSİKTİM"

Ünlü sanatçı, "Babam" şarkısının hikayesini paylaşarak, "Bir çocuk için, babanın yokluğu bir eksikliktir. Ben de çocukluğumda bu eksikliği hissettim. Yıllar sonra bu eksikliği bir süreliğine doldursam da, içimde hala bir yara olarak kaldı. Uzun süredir yapmak istediğim bu şarkıyı şimdi hayranlarım ve müzik severlerle paylaşmaya hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.