Doğuş’tan Reha Muhtar'a Duygusal Veda: “Hakkımı Helal Ettim”

Reha Muhtar’ın vefat haberi magazin dünyasında büyük bir üzüntü yaratırken,geçmişte onunla sorunlar yaşayan şarkıcı Doğuş da yeniden gündemin merkezine oturdu. Daha önce söylediği “öbür tarafta hesaplaşacağız” sözleri hatırlatılınca gözler bir anda ona çevrildi.

Hastalık Süreci ve Acı Haber

Reha Muhtar bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınan ünlü televizyoncudan gelen kötü haber ise kısa süre içinde geldi. 66 yaşındaki Muhtar’ın hayatını kaybetmesi hem televizyon dünyasında hem sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Vefatın ardından cenaze süreci de başladı. Muhtar’ın naaşı Bodrum’dan İstanbul’a gönderilmek üzere teslim alındı ve defin işlemleri için hazırlıklar yapıldı. Cenazenin İstanbul’da Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

Geçmişteki Kırgınlık Yeniden Gündemde

Doğuş ile Reha Muhtar arasında yıllar öncesine dayanan bir kırgınlık olduğu biliniyor. Doğuş gençlik dönemlerinde yaşadığı zorlu süreçte Muhtar’ın yazılarında kendisini hedef gösterdiğini düşünmüş ve bu nedenle aralarında ciddi bir gerilim oluşmuştu.

Bu kırgınlık zamanla daha da derinleşmiş Doğuş da bir açıklamasında “öbür tarafta hesaplaşacağız” sözlerini kullanarak tepkisini dile getirmişti. Bu ifade o dönem çok konuşulmuştu.

“Hakkımı Helal Ettim” Mesajı

Muhtar’ın vefatının ardından Doğuş’tan yeni bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı geçmişteki kırgınlığına rağmen artık farklı bir noktada olduğunu belirtti.

Yaptığı açıklamada “Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Allah varsa günahlarını affetsin. Daha önce ‘öbür tarafta hesaplaşacağız’ demiştim ama yaşadığı hastalık beni de çok üzdü. O yüzden hakkımı helal ettim” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Bunu Konuşuyor

Doğuş’un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı geçmişteki sert ifadelerle bugünkü helalleşme açıklamasını yan yana koyarak farklı yorumlar yaptı. Konu magazin gündeminde yeniden geniş yer buldu.