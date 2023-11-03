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Doğuş kiminle evli, eşi kim? Esra Çömelek kimdir?

Magazin dünyası, son günlerde şarkıcı Doğuş ve Esra Çömelek arasında yaşanan skandal iddialar ile çalkalanıyor. Esra Çömelek, Mahir Düz tarafından dolandırıldığını iddia ederken, bu sürecin en çarpıcı yanı ise Doğuş ile dini nikahla evli olduğu iddiaları oldu. Doğuş kiminle evli, eşi kim? Esra Çömelek kimdir?

Doğuş kiminle evli, eşi kim? Esra Çömelek kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 20:54

Magazin dünyası, son günlerde şarkıcı Doğuş ve Esra Çömelek arasında yaşanan skandal iddialar ile çalkalanıyor. Esra Çömelek, Mahir Düz tarafından dolandırıldığını iddia ederken, bu sürecin en çarpıcı yanı ise Doğuş ile dini nikahla evli olduğu iddiaları oldu. Peki, bu karmaşık olayın iç yüzü nedir ve Doğuş kiminle evli, eşi kim? Esra Çömelek kimdir?  İşte merak edilenler ve detaylar...

Doğuş ve Esra Çömelek İlişkisi

Şarkıcı Doğuş, uzun süredir Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evli ve bu evlilikten mutlu oldukları biliniyor. Ancak Esra Çömelek'in ortaya attığı dini nikah iddiası, şarkıcının özel hayatını gözler önüne serdi. Esra Çömelek, Doğuş'un resmi nikahla evli olduğunu ancak kendisiyle de dini nikah kıydığını ve bu durumun onun için büyük bir koz olduğunu ifade ediyor.

Mahir Düz Kimdir? Dolandırıcılık İddiaları

Dolandırıcılık suçlamalarıyla anılan Mahir Düz, sosyal medya fenomeni olarak biliniyor ve Esra Çömelek'in iddialarına göre kendisini 15 milyon TL dolandırmış. Esra Çömelek, Mahir Düz'ün bu durumu Doğuş'la olan ilişkisini lekelemek için kullandığını söylüyor.

Esra Çömelek'in Açıklamaları ve İddiaları

Esra Çömelek'in televizyon programlarında yaptığı açıklamalar magazin gündemine bomba gibi düşmüş durumda. Doğuş'un eşinden boşanıp kendisiyle olacağını söylediğini ancak şarkıcının Azeri eşi tarafından 1 milyon dolar talep edildiğini ileri sürüyor.

Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın Evliliği

2014 yılında dünyaevine giren Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı, birçok kez mutlu evlilikleriyle örnek gösterilmiş bir çiftti. Ancak Esra Çömelek'in iddiaları, bu evliliğin üzerinde şüphe bulutları oluşturdu.

Doğuş ve Hilal Cebeci Ayrılığı

Şarkıcı Doğuş'un geçmişteki ilişkileri de merak konusu. Özellikle Hilal Cebeci ile yaşadığı aşk ve ayrılık, hala hafızalardaki yerini koruyor. İkili arasındaki kıskançlık krizleri ve yaşananlar, magazin tarihinde önemli bir yer tutuyor.

Doğuş, Hoşkedem Hidayetkızı ve Esra Çömelek arasında yaşanan bu karmaşık ilişki ağı ve iddialar, magazin dünyasında şu sıralar en çok konuşulan konular arasında. Her ne kadar Esra Çömelek skandal iddialarda bulunsa da, Doğuş ve eşi Hoşkedem Hidayetkızı'nın bu konuda resmi bir açıklama yapmadıklarını belirtmek gerekir. Bu olayın perde arkası ve gerçeklerin ne olduğu zamanla ortaya çıkacak.

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