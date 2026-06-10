Doğuma Günler Değil Saatler Kaldı! Eda Erol'dan Yeni Paylaşım

Eda Erol sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini hem heyecanlandırdı hem duygulandırdı. Uzun süredir anne olmak için gün sayan Erol beyaz elbisesiyle verdiği pozun altına yalnızca "40 hafta 1 gün" notunu ekledi. Bu kısa mesaj bile doğumun artık an meselesi olduğunu göstermeye yetti.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçileri hem Eda Erol'a iyi dileklerini iletti hem bebeğini sağlıkla kucağına almasını temenni etti. Özellikle deniz üzerinde çekilen karedeki doğal ve huzurlu görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeğeniyle Verdiği Poz Dikkat Çekti

Fotoğrafta dikkat çeken detaylardan biri de Eda Erol'un yeğeniyle birlikte poz vermesiydi. İkilinin samimi ve neşeli halleri takipçilerden tam not aldı. Pek çok kişi yorumlarda "Anne olmaya çok yakışacak" ve "Mutluluğu yüzünden okunuyor" gibi mesajlar paylaştı.

Anne Olma Yolculuğunu Takipçileriyle Paylaştı

Esra Erol'un kız kardeşi olan Eda Erol hamilelik süreci boyunca yaşadığı heyecanı sık sık sosyal medya hesabından paylaşmayı tercih etti. Hamile olduğunu açıkladığı ilk günden itibaren takipçileri de bu süreci yakından takip etmeye başladı.

Geçtiğimiz aylarda düzenlediği cinsiyet partisinde erkek bebek beklediğini açıklayan Erol o anları da sevenleriyle paylaşmıştı. Bu haber ailesi ve takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı.

Hamilelik Paylaşımları Çok Konuşuldu

Hamilelik döneminde yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Eda Erol spor salonundan verdiği ayna pozlarıyla da dikkat çekmişti. Büyüyen karnıyla yaptığı paylaşımlar takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.

Özellikle bebeğinin gelişimini eğlenceli bir şekilde anlattığı gönderiler çok konuşuldu. Bir paylaşımında bebeğinin boyutunu "nar" ile kıyaslayarak "Nar'ımla spordayız" notunu düşmüş başka bir paylaşımında ise "Çünkü o bir karnabahar" diyerek takipçilerini gülümsetmişti.

Gözler Şimdi Doğum Haberinde

Yaklaşık bir yıl önce pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile evlenen Eda Erol şimdi hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. 40 haftayı geride bırakan ünlü isim için artık doğumun her an gerçekleşebileceği konuşuluyor. Takipçileri ise heyecanla gelecek müjdeli haberi ve bebeğin ilk fotoğrafını bekliyor.