90'lar Nostaljisi Rüzgarı! Kaygısızlar'ın Burcu'su Damla Özen Yıllar Sonra Görüntülendi!

Türk televizyon tarihinin absürt komedi dalındaki efsanevi yapımları arasında yer alan ve 1994 yılında yayın hayatına başlayan Kaygısızlar günümüzde dahi hafızalardaki tazeliğini koruyor. 3 kadın, 1 adam ve 36 çocuktan oluşan 40 kişilik dev bir nüfusla İstanbul'a askerlik arkadaşı İsmail'in evine yerleşen Memnun Kaygısız ve ailesinin hikayesini konu alan dizide Memnun'un büyük oğlu Eleman'ın platonik aşk beslediği Burcu karakteri döneme damgasını vurmuştu.

İşte o efsanevi Burcu karakterine hayat veren usta oyuncu Damla Özen yıllar sonraki görünümü ve gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündeme geldi.

Ekranlardan Tiyatro Sahnesine: Magazinden Hiçbir Zaman Kaçmadım

Bursa doğumlu olan ve Kaygısızlar'ın yanı sıra Türk televizyonunun diğer fenomen yapımları Yılan Hikayesi ile Yedi Numara gibi unutulmaz projelerde de rol alan Damla Özen şimdilerde magazin ışıklarından uzak bir yaşam sürüyor:

Tiyatroyu Hayatının Merkezine Koydu

Oyunculuk kariyerini dizi setlerinden tiyatro sahnelerine taşıyan yetenekli isim kurucusu olduğu Karma Drama adlı tiyatro ve gösteri şirketi bünyesinde sahne çalışmalarına ve sanatsal projelerine devam ediyor.

Tanınırlık İtirafı

Magazinden uzak kalma tercihi hakkında samimi açıklamalarda bulunan Özen "Hiçbir zaman sokakta yürüyemeyecek kadar bir tanınırlığım olmadı" diyerek bu durumun planlı bir kaçış olmadığını dile getirmişti.

Yılların getirdiği olgunlukla ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken 90'ların unutulmaz yüzü Damla Özen'in son hali sosyal medyada nostaljik bir rüzgar estirirken Kaygısızlar hayranlarından "Yıllar ona hiç dokunmamış", "Efsane Burcu hala çok güzel" yorumları geldi.