Doğukan Güngör’e Rusya’da Yoğun İlgi!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yıldız ismi Doğukan Güngör, bu kez Rusya’da hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başarılı oyuncu, Soçi kentinde düzenlenen 25. Avrasya Film Festivali’ne onur konuğu olarak katıldı.

Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinin Ardından Rusya’da Festival Yolculuğu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta 103. bölümle sezon finali yaptı. Dizi, Türkiye’de olduğu kadar Rusya’da da büyük beğeni topluyor.

Bu başarının ardından dizinin Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, Rusya’nın Soçi kentindeki Avrasya Film Festivali’nde boy gösterdi.

Türkiye 3 Filmle Temsil Ediliyor

13 Haziran’a kadar devam edecek olan ve eski adıyla Soçi Film Festivali olarak bilinen organizasyonda Türkiye, 3 filmle temsil ediliyor.

Altın Portakal ödüllü "Mukadderat", "Rehber" ve "Kabuk" adlı kısa metraj filmler, festivalin seçkisine dahil edildi. Bu gelişme, Türk sinemasının uluslararası alandaki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğukan Güngör Festivalin Onur Konuğu Oldu

Festivalin açılış galasında Doğukan Güngör, onur konuğu olarak sahne aldı. Rusya’da da yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncuya büyük ilgi gösterildi.

Hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektiren Güngör, sıcak karşılamadan oldukça memnun kaldı. Festival alanında yaşanan yoğun ilgi, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti Uluslararası Başarıya Koşuyor

Kızılcık Şerbeti dizisinin uluslararası başarısı her geçen gün artıyor. Dizinin yıldızlarının dünya çapında gördüğü ilgi, Türk dizilerinin global alandaki etkisini perçinliyor.