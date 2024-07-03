Doğukan Güngör ve Aleyna Kalaycıoğlu Çeşme'de aşk tatilinde

Oynadığı dizide canlandırdığı karakter ile dikkatleri üzerine çeken Doğukan Güngör, çekimlerin ara vermesiyle birlikte soluğu Çeşme'de aldı. Şu günlerde Çeşme'de güneşin tadını çıkaran Güngör, bu sene Survivor All Star'da yarışan ve sık sık gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu ile görüntülendi.

Güngör ve Kalaycıoğlu'nun samimi ve sarmaş dolaş halleri objektiflere yansıdı. Bu sıcak anların ardından sosyal medyada 'Yeni bir aşk doğuyor' yorumları yapılmaya başlandı. Tatilin keyfini çıkaran ikili, hayranları tarafından merakla takip ediliyor.