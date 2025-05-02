Doğu Demirkol’dan Sevgilisi Ayşe Kırca’ya Doğum Günü Sürprizi

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca'nın 31. doğum gününü sürpriz bir partiyle kutladı. Romantik anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Doğu Demirkol’dan Sevgilisi Ayşe Kırca’ya Doğum Günü Sürprizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2025 10:31

Doğu Demirkol, sevgilisi Ayşe Kırca için özel bir doğum günü partisi organize etti. Ünlü komedyen, sevgilisinin 31. yaş gününü yakın dostlarının katıldığı samimi bir kutlamayla taçlandırdı.

Aşk dolu kutlama

Gece boyunca samimi görüntüler kameralara yansıdı. Çift, doğum günü pastasını birlikte üfledi. Kutlama sırasında romantik anlar da yaşandı. Doğu Demirkol, pastayı üfledikten sonra Ayşe Kırca’yı öpmelere doyamadı. Bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ayşe Kırca ve Doğu Demirkol aşkı doludizgin

Uzun süredir aşk yaşayan çift, her fırsatta birlikte vakit geçiriyor. Ayşe Kırca’nın 31. yaş günü, ilişkilerinin ne kadar ciddi bir boyuta ulaştığını da gözler önüne serdi. Sosyal medyada paylaşılan kareler, takipçileri tarafından “aşk dolu” yorumlarıyla karşılandı.

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