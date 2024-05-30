Doğu Demirkol: 'Instagram'dan langır lungur yürüdüm'

Gazeteci Seyhan Erdağ, BBO Yapım'ın YouTube kanalında, konser, tiyatro, sahne gösterisi, film & tiyatro galaları, davetlerin sahne arkasında yaşananları, özel röportajlarla bir araya getirerek, Seyhan Erdağ'la UpStage'de izleyiciyle buluşturuyor. Erdağ'ın yeni bölüm konuğu komedyen Doğu Demirkol oldu. Doğu Demirkol; Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya polemiği ve özel hayatıyla ilgili dikkat çeken cümleler kurdu.

Doğu Demirkol: 'Instagram'dan langır lungur yürüdüm'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2024 10:44

"ÖNCE KAYINVALİDEYLE TANIŞTIK"

Doğu Demirkol, Oya Başar & Levent Kırca'nın kızları Ayşe Kırca ile mutlu giden beraberliğini anlattı: "Mutluyuz. Çok tatlı bir insan, dolu, muhabbet ettiğin zaman hemen hemen aynı yerde buluşabiliyoruz. Aynı yerde buluşamasak bile bana bir şey katıyor, fikrinden faydalanabiliyorum. Zeki. Kimle tanışsam sektörde, herkes kızımızı üzme modunda. Herkesin kızı gibi... Her röportajımda söylerdim Levent Kırca sayesinde komediye girdim derdim. İlkokuldan beri onu takip ederdim. Manifestlemiş miyim ne oldu, kızıyla izdivaç yeşerteceğimiz tuttu" dedi. 

"İNSTAGRAM'DAN LANGIR LUNGUR YÜRÜDÜM"

Seyhan Erdağ'ın 'haberleri okuyorum kayınvalidesiyle tanıştı' diyorlar hatırlatması üzerine Doğu Demirkol: "Önce kayınvalideyle tanıştık, yani annesiyle. Oyunuma geldiler, sonra bu da kızım dedi de Ayşe'yle tanıştım. Kuruçeşme Arena'da. Sonra yürüdüm İnstagram'dan langır lungur. Bizde böyle" diyerek kendine has muzip tarzıyla Ayşe Kırca ile tanışmalarını anlattı. 

 

DOĞU DEMİRKOL'DAN CEM YILMAZ VE HASAN CAN KAYA YORUMU

"İzledim. Güzel güzel atışmışlar, güzel bir şey atışılması da. İkisi de komedyene yakışır şekilde birbirlerini gömebilirse, ben mutlu olurum izlemekten. Ben de yeri gelir biriyle atışabilirim. Tatlışlık çerçevesinde, kötü duygular olmadan, sinirlenme olmadan, tatlı bir nükte duygusunda olursa tatlı bir şey. İnşallah öyle gerilmiyorlardır. Cem Yılmaz bizim büyüğümüz, Hasan Can da çok başarılı, kitlelere mal olmuş iş yapan bir insan, ikisinin de çok fazla seveni var, kendi sevenlerini de incitmeden, tatlı tatlı atışabiliyorlarsa güzel bir şey"

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