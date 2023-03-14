Doğu Demirkol gazetecileri hayranı sandı!

Doğu Demirkol önceki gün Etiler'deydi. Yolda yürürken sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 35 yaşındaki komedyen, basın mensuplarını da hayranı sandı. Muhabirlerin elinde kameraları görünce gülümseyen ünlü komedyen, "Ben sizi fotoğraf çektireceksiniz sandım. Siz fotoğraf çekmeye gelmişsiniz" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"BU GÜNLER ZOR GÜNLER"

"Montajdan çıktım şimdi" diyen Demirkol, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi hakkında, "Bu günler zor günler. Ancak işimize devam etmeye çalışıyoruz. Ufak ufak da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah milletimize sabır versin" açıklamasını yaptı.