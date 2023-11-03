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Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu!

Ünlü komedyen Doğu Demirkol (35), yaklaşık bir yıldır Oya Başar ile Levent Kırca'nın kızı olan Ayşe Kırca (29) ile aşk yaşıyor. İkili, Avrupa turuna çıktı ve Ayşe Kırca, gezdikleri tarihi ve turistik yerlerden çektikleri fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-11-2023 09:36

Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca'nın ilişkileri, Beylerbeyi'nde bir restoranda görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen, bu sürpriz ilişki hakkında "Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel ve çok tatlı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, Avrupa turuna çıktı. İlk olarak Amsterdam, Hollanda'ya giden ikili daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik mekanlarını gezip dolaşan Demirkol ve Kırca, bol bol fotoğraf çekinmeyi de unutmadılar. Brüksel Meydanı'nda bir araya gelerek kareye poz veren çiftin oldukça keyifli oldukları gözlemlendi.

Ayşe Kırca, Avrupa turundan çektikleri fotoğrafları Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaşınca, takipçilerinden birçok yorum ve beğeni geldi.

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