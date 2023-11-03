Doğu Demirkol-Ayşe Kırca çiftinin Avrupa'da aşk turu!

Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca'nın ilişkileri, Beylerbeyi'nde bir restoranda görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyen, bu sürpriz ilişki hakkında "Ayşe Hanım değerli bir insan. Levent Kırca'mızın bize mirası. Her şey yolunda, güzel ve çok tatlı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, Avrupa turuna çıktı. İlk olarak Amsterdam, Hollanda'ya giden ikili daha sonra Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçti.

Avrupa'daki şehirlerin tarihi ve turistik mekanlarını gezip dolaşan Demirkol ve Kırca, bol bol fotoğraf çekinmeyi de unutmadılar. Brüksel Meydanı'nda bir araya gelerek kareye poz veren çiftin oldukça keyifli oldukları gözlemlendi.

Ayşe Kırca, Avrupa turundan çektikleri fotoğrafları Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaşınca, takipçilerinden birçok yorum ve beğeni geldi.