Doğanın Kanunu’nun Çekildiği Yer Ortaya Çıktı! Herkes Orayı Konuşuyor

Alperen Duymaz ve Özge Yağız’ın başrollerini paylaştığı Doğanın Kanunu dizisi İstanbul’dan Urla’ya uzanan çekim rotası ve büyüleyici doğa manzaralarıyla daha başlamadan büyük merak uyandırdı.

Doğanın Kanunu’nun Çekildiği Yer Ortaya Çıktı! Herkes Orayı Konuşuyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2026 22:46

Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinden Doğanın Kanunu adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle başrollerde yer alan Alperen Duymaz ve Özge Yağız ikilisi diziyi şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri haline getirdi. Ancak diziyle ilgili merak edilen tek şey oyuncular değil. Tanıtımlarda görülen o etkileyici doğa manzaraları da izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda.

O Muhteşem Manzaraların Sırrı

Dizinin çekimlerine ilk olarak İstanbul’da başlanmış. Ancak hikâye ilerledikçe ekip rotayı İzmir’in en sevilen ilçelerinden biri olan Urla’ya çevirmiş. Açıkçası tanıtımlarda görülen taş sokaklar yemyeşil alanlar ve sakin atmosferin sırrı da burada saklı.

Urla son yıllarda dizi ve film yapımcılarının da gözdesi haline geldi. Doğal güzellikleri sahil şeridi ve huzurlu yapısıyla dizinin romantik atmosferine oldukça güçlü bir katkı sağlıyor. Özellikle çiftlik sahnelerinin büyük bölümü Urla’nın doğal dokusu içinde çekiliyor. Bu nedenle dizi daha ilk fragmanlardan itibaren izleyenlerde “Buraya gitmek lazım” hissi uyandırmayı başardı.

Hikâyenin Merkezinde Büyük Bir Çatışma Var

Dizinin konusu da en az çekim mekanları kadar dikkat çekici. Hikâye farklı hayatlar yaşayan Yaman ve Doğa’nın yollarının yıllar sonra yeniden kesişmesiyle başlıyor.

Doğa bugüne kadar konforlu ve rahat bir yaşam sürmüş plaza dünyasının içinde büyümüş genç bir kadın. Ancak hayat onu hiç beklemediği bir şekilde bir çiftliğe getiriyor. Burada karşısına çıkan kişi ise çiftliğin sahibi Yaman oluyor.

Yaman’ın Doğa’ya ayrıcalık tanımaması ve onu en zor işlerle sınaması ikili arasındaki gerilimi daha ilk andan yükseltiyor. Başlangıçta sürekli çatışan bu iki karakterin zamanla birbirlerine yaklaşması ise dizinin romantik yönünü oluşturuyor. Kısacası izleyicileri bol çekişmeli duygusal ve sürprizlerle dolu bir aşk hikâyesi bekliyor.

Güçlü Kadro Dikkat Çekiyor

Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça iddialı. Başrollerde Alperen Duymaz ve Özge Yağız yer alırken, Hakan Yılmaz, Seda Türkmen, Hülya Duyar, Onur Berk Aslanoğlu ve Bartu Zeytinci gibi deneyimli isimler de hikâyeye eşlik ediyor.

Doğal mekanları, romantik hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Doğanın Kanunu yeni sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday görünüyor. Özellikle Urla’nın büyüleyici atmosferi dizinin en dikkat çeken yıldızlarından biri olacak gibi duruyor.

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