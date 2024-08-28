Doğan Alemdar ve Danla Bilic'in Bodrum tatili: Aşk dolu anlar

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar, sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı bu dönemi sevgilisi Danla Bilic ile birlikte Bodrum'da değerlendiriyor. Çift, tatil için seçtikleri lüks otelin plajında objektiflere takıldı.

Güneşin tadını çıkaran Danla Bilic, plajda rahat anlar yaşarken, Doğan Alemdar sıcaktan bunalınca serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzerek serinleyen Alemdar, daha sonra sevgilisinin yanına dönerek şezlongda güneşlenmeye başladı.

Çiftin, güneşin altında keyifli sohbetleriyle dikkat çeken bu anları objektiflere böyle yansıdı.

Tatillerini Bodrum’un güzel havasında geçirirken, Doğan Alemdar ve Danla Bilic’in uyumlu ve mutlu halleri hayranlarının beğenisini topladı.