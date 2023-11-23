Doğalgaz sayaçlarıyla ilgili yeni karar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya sürülen doğal gaz sayaçlarının 2025 yılı sonuna kadar değiştirilmesi ve geçerli muayenesi olan sayaçların takılması kararı aldı. Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yönetmelikle birlikte elektrik, su ve gaz sayaçlarının farklı kontrol türlerine tabi tutulacak muayeneleri belirlendi.

Sayaç muayeneleri, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından veya kullanıcının anlaştığı servislerde gerçekleştirilecek, bu hizmet nedeniyle Bakanlıktan herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Muayene sırasında sayacın tip onayı olup olmadığı veya tip onayını etkileyecek bir değişiklik olup olmadığı tespit edilirse, muayene işlemi durdurulacak ve söz konusu sayaç için gerekli işlemler başlatılacak.

Sayaç muayenesi için kullanıcı, veya kullanıcı tarafından yetkilendirilen servis, ilgili il müdürlüğüne başvuruda bulunacak. İlk, periyodik veya stok muayeneleri sonucunda uygun bulunan sayaçlar damgalanacak. Muayene işlemi sırasında sayacın bulunduğu yerden sökülüp servise getirilmesi kullanıcının sorumluluğunda olacak. Yönetmelikler, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

DOĞAL GAZ SAYAÇLARINDA DEĞİŞİM SÜRECİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 1 Ocak 2014-31 Aralık 2019 döneminde piyasaya sürülen gaz iletim şebekesinde veya doğrudan bağlı gaz sayaçlarının, 2025 yılı sonuna kadar sökülerek geçerli muayenesi olan sayaçlarla değiştirilmesi kararı aldı. Bu kapsamda, söz konusu sayaçlara ait listelerin kullanıcılar tarafından ilgili il müdürlüklerine gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar iletilmesi gerekmektedir. Listeyi belirtilen süre içinde bildirmeyen, eksik veya hatalı bildiren kullanıcılar hakkında idari yaptırımlar devreye alınacaktır.

Ayrıca, Bakanlığın Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle birlikte elektrik, su ve gaz sayaçları bu yönetmelik kapsamından çıkarıldı. Bakanlığın, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik'teki değişiklikle ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini yapacak kişilere verilecek yetki belgesi, iş yeri uygunluk belgesi/sicil ve muayene kartı ile ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Bu yönetmelikler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.