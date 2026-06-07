Diziden Sonra Büyük Sürpriz: Deniz Baysal Bambaşka Biri Oldu

TRT 1’in sevilen dizilerinden Taşacak Bu Deniz 31. bölümüyle sezon arasına girdi. Reytinglerde de güçlü bir yerde duran dizi şimdilik ekranlara kısa bir mola verdi diyebiliriz.

Ama dizinin bitmesiyle birlikte konuşulan şey hikâye değil oyuncular oldu.

Deniz Baysal Kuaför Görüntüsüyle Gündemde

Dizide Esme karakterini canlandıran Deniz Baysal sezon finalinin hemen ardından soluğu kuaförde aldı. Ve sonuç: kısa saçlı yeni bir imaj. Bu değişim sosyal medyada bayağı ilgi çekti. Sevenleri yeni halini oldukça beğenmiş görünüyor. Hatta “yeni saç stili çok yakışmış” yorumları kısa sürede çoğaldı. Yani dizi tatile girdi ama Deniz Baysal gündemden düşmedi.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Deniz Baysal’ın yeni görüntüsü paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada hızlıca yayıldı. Özellikle hayranları “doğal ve fresh bir değişim olmuş” gibi yorumlar yaptı.

Zaten oyuncunun paylaşımları genelde ilgi çektiği için bu değişim de kısa sürede trend oldu diyebiliriz.

Özel Hayatı Merak Ediliyor

Bir yandan imaj değişimi konuşulurken diğer yandan özel hayatıyla ilgili iddialar da tekrar gündeme geldi. Deniz Baysal ile müzisyen Barış Yurtçu hakkında bir süredir dolaşan ayrılık söylentileri yeniden konuşulmaya başlandı.

İkiliyle ilgili net bir açıklama yok ama magazin tarafında “ayrılık iddiaları güçleniyor” yorumları yapılıyor.

Dizi Gitti Magazin Geldi

Özetle dizi sezon finali yapınca boşluk kalmadı bu kez oyuncuların özel hayatı ve imaj değişimi gündeme oturdu. Deniz Baysal da yeni saç stiliyle hem diziden hem magazin sayfalarından düşmeyen isimlerden biri oldu.