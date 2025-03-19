Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz, dizi çekimleri sırasında sette bir anda artan kuryeleri fark etti. Yapılan araştırmalar sonucu, oyuncunun kişisel bilgilerinin ele geçirildiği ve adına tam 14 kez sahte yemek siparişi verildiği ortaya çıktı. Duymaz, yaşanan bu olay sonrası hukuki süreç başlatarak dolandırıcılardan şikâyetçi oldu.

Avukatından Resmî Açıklama Geldi

Alperen Duymaz'ın avukatı İlker Atamer, olayla ilgili açıklama yaparak dolandırıcıların yeni bir yöntemle vatandaşları rahatsız ettiğine dikkat çekti. Atamer, "Vatandaşların çalınan kişisel verileri artık sahte yemek siparişi vererek rahatsızlık yaratmak amacıyla kullanılıyor. Müvekkilim Alperen Duymaz, dizi çekimleri sırasında peş peşe gelen kuryeler nedeniyle set çalışmasını durdurmak zorunda kaldı" dedi.

Sadece Duymaz Değil, Akrabaları da Hedef Alındı

Yaşanan dolandırıcılık olayının sadece Alperen Duymaz'ı değil, akrabasını da etkilediği ortaya çıktı. Duymaz'ın ailesinden farklı şehirde yaşayan iki kişiye de sahte yemek siparişi verilmesi, dolandırıcıların telefon ve adres bilgileri dışında nüfus bilgilerine de ulaştığını gösterdi.

Yetkililere Çağrı Yapıldı

Duymaz'ın avukatı İlgili yemek siparişi sitesinden IP adresi tespiti yapılması talebiyle yetkili başsavcılığa ihbar ve şikâyette bulunulduğunu belirtti. Ayrıca, ünlü kişilerin telefon numaralarını satan bir Instagram hesabını da ihbar ettiklerini söyledi. Avukat Atamer, kişisel verilerin uzun süredir internette dolaştığını ve bu bilgilerin farklı suçlar için suistimal edildiğini vurgularken, devletin yeni bir algoritmaya dayalı yeni kimlik numaraları dağıtması gerektiğini söyledi.