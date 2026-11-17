Türk televizyon dünyasında reklam gelirlerinde yaşanan tarihi düşüş dizi sektörünü derin bir ekonomik darboğaza sürükledi. Toplam 19 dizinin ekran yolculuğuna devam ettiği ulusal kanallarda yüksek izlenme oranlarına ulaşan projeler bile artan prodüksiyon giderlerini karşılayamaz hale geldi. Ömür Usta gibi 7 reyting bandında seyreden iddialı dizilerin dahi zarar etmesi üzerine masaya yatırılan bölüm sürelerini kısaltma formülü ise kanallar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle şimdilik rafa kaldırıldı.

140 Dakikalık Bölümler 110 Dakikaya İnemeyecek

Maliyetleri aşağı çekmek amacıyla televizyon kanalları ve yapım şirketleri bir süredir ortak bir çözüm arayışı yürütüyordu. Masadaki en güçlü öneri, 140 dakikayı bulan bölüm sürelerinin 110 dakikaya düşürülmesiydi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre bu plan hayata geçseydi diziler saat 23.20 sularında sona erecek son reklam kuşağına ihtiyaç kalmayacak ve setlerde ikinci ekip çalıştırılmayacağı için giderlerde ciddi bir tasarruf sağlanacaktı.

Ancak sektör temsilcileri bu kritik adımda uzlaşma sağlayamadı. Başta tv8 olmak üzere yarışma ve format programları yayınlayan kanalların kendi yayın akışlarını dizilerle aynı saatte bitirmeye yanaşmaması üzerine süre kısaltma projesi askıya alındı.

Oyuncu ve Set Ekiplerinden Yüzde 30 İndirim Talebi

Yayın sürelerinde geri adım atılamayınca maliyet yükünü hafifletmek isteyen yapımcılar doğrudan set bütçelerine yöneldi. Kanalların talebi doğrultusunda hareket eden yapım şirketleri bölüm başı zararları telafi edebilmek için başta başrol oyuncuları olmak üzere tüm teknik ekipten yüzde 10 ile yüzde 30 arasında ücret indirimi talep ediyor. Kulislerden gelen bilgilere göre sektördeki krizin farkında olan oyuncu ve set ekiplerinin bu indirim taleplerini büyük oranda kabul ettiği öğrenildi.