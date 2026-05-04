Dizi Sektöründe "İndirim" Alarmı: Yapımcılar ve Oyuncular Karşı Karşıya!

Türk dizi sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik hareketlilik, yapımcılar ve kanalları radikal kararlar almaya zorluyor. Artan prodüksiyon maliyetleri ve oyuncu ücretlerinin astronomik seviyelere ulaşması, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ederken, yeni sezon öncesi "indirim" pazarlıkları gündeme damga vurdu.

Bölüm Başı Maliyetler 30 Milyon TL'yi Zorluyor

Dünya çapındaki ihracat başarısıyla devasa bir sektöre dönüşen Türk dizilerinde, bir bölümün maliyeti artık 20 ile 30 milyon TL arasındaki bantta seyrediyor. Akşam Gazetesi'nden Recep Aslan'ın haberine göre, bu yüksek maliyetler karşısında kâr marjları daralan kanallar, yapımcılardan bölüm başı giderlerin 15-18 milyon TL seviyelerine çekilmesini talep etti.

Oyunculara "Fedakârlık" Çağrısı

Maliyet kalemlerindeki en büyük paylardan birini oluşturan oyuncu ücretleri, krizin merkezinde yer alıyor. Bazı başrol oyuncularının bölüm başına 4,5 milyon TL gibi rekor ücretler alması, yapım şirketlerini yeni bir stratejiye itti. Yeni sezonda birçok projenin yayından kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle, yapımcıların oyuncularla masaya oturarak ücretlerde indirim talep edeceği iddia ediliyor.

Sektörün Maaş Tablosu Dikkat Çekiyor

Sektörde konuşulan ve düzenleme yapılması beklenen iddia edilen bölüm başı ücretler ise şu şekilde:

Oyuncu Bölüm Başı Ücret (İddia) Kenan İmirzalıoğlu 4.5 Milyon TL Afra Saraçoğlu 2.5 Milyon TL Mert Ramazan Demir 2.5 Milyon TL Uraz Kaygılaroğlu 1.5 Milyon TL Ozan Akbaba 1.5 Milyon TL Melis Sezen 1.5 Milyon TL Deniz Can Aktaş 1.2 Milyon TL Tolga Sarıtaş 1.2 Milyon TL Devrim Özkan 1 Milyon TL Sinem Ünsal 1 Milyon TL Sıla Türkoğlu 1 Milyon TL Rabia Soytürk 600 Bin TL

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Kanalların maliyet baskısı ve yapımcıların kârlılık arayışı, önümüzdeki dönemde birçok dizinin kaderini belirleyecek. Oyuncuların bu indirim taleplerine nasıl yaklaşacağı ve hangi projelerin bu ekonomik daralmadan sağ çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Eğer orta yol bulunamazsa, yeni sezonda çok sevilen birçok yapımın ekrana veda etmesi kaçınılmaz görünüyor.