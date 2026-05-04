Dizi Sektöründe "İndirim" Alarmı: Yapımcılar ve Oyuncular Karşı Karşıya!

Türk dizi sektöründe maliyet krizi! Bölüm başı 4,5 milyon TL'ye varan oyuncu ücretlerinde indirim talebi gündemde. İşte sektördeki maaşlar ve detaylar.

Yayın Tarihi : 04-05-2026 14:38

Türk dizi sektöründe son dönemde yaşanan ekonomik hareketlilik, yapımcılar ve kanalları radikal kararlar almaya zorluyor. Artan prodüksiyon maliyetleri ve oyuncu ücretlerinin astronomik seviyelere ulaşması, sektörün sürdürülebilirliğini tehdit ederken, yeni sezon öncesi "indirim" pazarlıkları gündeme damga vurdu.

Bölüm Başı Maliyetler 30 Milyon TL'yi Zorluyor

Dünya çapındaki ihracat başarısıyla devasa bir sektöre dönüşen Türk dizilerinde, bir bölümün maliyeti artık 20 ile 30 milyon TL arasındaki bantta seyrediyor. Akşam Gazetesi'nden Recep Aslan'ın haberine göre, bu yüksek maliyetler karşısında kâr marjları daralan kanallar, yapımcılardan bölüm başı giderlerin 15-18 milyon TL seviyelerine çekilmesini talep etti.

Oyunculara "Fedakârlık" Çağrısı

Maliyet kalemlerindeki en büyük paylardan birini oluşturan oyuncu ücretleri, krizin merkezinde yer alıyor. Bazı başrol oyuncularının bölüm başına 4,5 milyon TL gibi rekor ücretler alması, yapım şirketlerini yeni bir stratejiye itti. Yeni sezonda birçok projenin yayından kaldırılma riskiyle karşı karşıya kalması nedeniyle, yapımcıların oyuncularla masaya oturarak ücretlerde indirim talep edeceği iddia ediliyor.

Sektörün Maaş Tablosu Dikkat Çekiyor

Sektörde konuşulan ve düzenleme yapılması beklenen iddia edilen bölüm başı ücretler ise şu şekilde:

Oyuncu Bölüm Başı Ücret (İddia)
Kenan İmirzalıoğlu 4.5 Milyon TL
Afra Saraçoğlu 2.5 Milyon TL
Mert Ramazan Demir 2.5 Milyon TL
Uraz Kaygılaroğlu 1.5 Milyon TL
Ozan Akbaba 1.5 Milyon TL
Melis Sezen 1.5 Milyon TL
Deniz Can Aktaş 1.2 Milyon TL
Tolga Sarıtaş 1.2 Milyon TL
Devrim Özkan 1 Milyon TL
Sinem Ünsal 1 Milyon TL
Sıla Türkoğlu 1 Milyon TL
Rabia Soytürk 600 Bin TL

Yeni Sezonda Neler Olacak?

Kanalların maliyet baskısı ve yapımcıların kârlılık arayışı, önümüzdeki dönemde birçok dizinin kaderini belirleyecek. Oyuncuların bu indirim taleplerine nasıl yaklaşacağı ve hangi projelerin bu ekonomik daralmadan sağ çıkacağı şimdiden merak konusu oldu. Eğer orta yol bulunamazsa, yeni sezonda çok sevilen birçok yapımın ekrana veda etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Kuruluş Orhan'da Şok Karar: Mert Yazıcıoğlu'nun Dizisi Final mi Yapacak?
Gönül Dağı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?
Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Ergene'den Sürpriz Karar: İşte Yeni Dizisi
Yeraltı Setinde Neler Oluyor? Dizisinin Yıldızından Kavga İddialarına Yanıt
Aleyna Tilki'nin 3,1 Milyon Takipçisini Heyecanlandıran Paylaşım
