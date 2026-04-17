Dizi Dünyasında Deprem: Silah Sahneleri Senaryolardan Siliniyor

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullara yönelik gerçekleştirilen, toplamda 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı korkunç saldırıların ardından Türkiye genelinde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Toplumda infial yaratan bu trajediler, sadece güvenlik politikalarını değil, televizyon ve reklam dünyasının kurallarını da kökten değiştirdi.

Reklam Verenlerden Şiddete Kırmızı Kart

Şiddetin toplumsal yansımaları tartışılırken, en somut adım reklam dünyasından geldi. Dev şirketler, şiddet ve silah odaklı yapımlara finansal desteği kesme kararı aldı. Bu akımın öncülerinden biri olan Yapı Kredi Kurumsal İletişimden Sorumlu Direktörü Arda Öztaşkın, net bir mesaj vererek şiddet içerikli dizilere artık reklam vermeyeceklerini duyurdu. Bu kararın, diğer büyük markalar tarafından da dalga dalga benimsenmesi bekleniyor.

Fenomen Dizilerin Senaryoları Değişiyor

Reklam verenlerin desteğini çekmesi, dizi sektöründe taşları yerinden oynattı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yapımcılar ekonomik kaygılar ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle senaryolarda köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

Yayın Akışından Kaldırılanlar: “Yeraltı”, “Eşref Tek”, “A.B.İ.” ve “Taşacak Bu Deniz” gibi suç ve mafya temalı dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekranlara gelmedi.

Yeni Strateji: Yapımcılar, bu zorunlu arayı senaryolardaki şiddet ve silah sahnelerini minimize etmek için kullanacak. Hikâyelerin daha çok dramatik ve toplumsal temalara kaydırılması planlanıyor.

Okul Saldırılarının Acı Bilançosu

Tartışmaların odağında yer alan trajik olaylarda, Kahramanmaraş’taki saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara ve 9 öğrenci yaşamını yitirdi. Gençleri şiddete özendirdiği iddia edilen bilgisayar oyunları ve dizilerin bu olaylardaki rolü, devlet kademelerinde ve uzmanlar arasında da mercek altına alındı. Sektördeki bu "temizlik" hareketinin, toplumsal barışı desteklemek adına kalıcı bir yayın politikasına dönüşüp dönüşmeyeceği merak ediliyor.