Dilek Taşı’nın yeni bölümünden yeni görüntüler..

Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin dördüncü bölümünde tansiyon yükselecek. Figen’in bütün çabalarına rağmen Cemre’yle birlikte köşkten ayrılan Mustafa’yı türlü tehlikelerle dolu bir gece bekler. Yaşanan bir çok olay sonrası Mustafa, Cemre ile yeniden köşke dönmek zorunda kalır.

Tek amacı kızını güvenli bir ortamda tutmak olan Mustafa asıl tehlikenin yanı başında olduğunun farkında değildir. Mustafa kızı Cemre’yi Rona Ailesi’nden koruyabilecek midir?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 28 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!