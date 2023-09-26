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Dilek Taşı’nın yeni bölümünden yeni görüntüler..

Kanal D’nin yeni sezona damga vuran dizisi Dilek Taşı, 28 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yayınlanacak dördüncü bölümünden ilk kareler basınla paylaşıldı.

Dilek Taşı’nın yeni bölümünden yeni görüntüler..
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-09-2023 16:04

Yayınlanan her bölümü ile soluksuz izlenen dizinin dördüncü bölümünde tansiyon yükselecek. Figen’in bütün çabalarına rağmen Cemre’yle birlikte köşkten ayrılan Mustafa’yı türlü tehlikelerle dolu bir gece bekler. Yaşanan bir çok olay sonrası Mustafa, Cemre ile yeniden köşke dönmek zorunda kalır.

Tek amacı kızını güvenli bir ortamda tutmak olan Mustafa asıl tehlikenin yanı başında olduğunun farkında değildir. Mustafa kızı Cemre’yi Rona Ailesi’nden koruyabilecek midir?

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda   Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

 

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 28 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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