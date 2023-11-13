Dilek Taşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Buradan gidecek birisi varsa o da sizsiniz!

Sıkıntılı süreçlerden geçen Figen, Macide ile karşı karşıya kalıyor. Onun karşısında dik de dursa, bulunduğu konum itibariyle güçsüzlüğünü hissediyor. Bu esnada ona destek olan Mustafa, Figen'in ayakları üzerinde durmasını sağlıyor.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!