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Dilek Taşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D’nin yeni sezonda ilgiyle izlenen dizisi Dilek Taşı, çarşamba akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

Dilek Taşı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 06-11-2023 16:55

Figen’den ayrılmayacağım!

 

Figen, hayatıyla ilgili gerçeği öğrenmek için sırların peşine düşmüştür. Öte yandan Mustafa, Macide'nin karşısına çıkıp Sinan'a böbreğini vereceğini söyler. Bu sırada Kenan ve Sevda cephesinde de hamilelik yüzünden olaylar karışır. 

 

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda   Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

 

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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