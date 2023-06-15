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Dilek Taşı'nın okuma provası yapıldı…

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın başrolünde yer aldığı Dilek Taşı dizisinin okuma provası yapıldı. İşte ilk görüntüler...

Dilek Taşı'nın okuma provası yapıldı…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-06-2023 12:07

Kanal D’nin, Pastel Film imzalı Dilek Taşı dizisinin okuma provası geçtiğimiz gün Beyoğlu'da bir mekanda yapıldı. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanan dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Dizi, 1980’li yıllarda geçen bir hikayeyi konu alıyor.

Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, dizinin yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturuyor. Etkileyici hikayesiyle yeni sezonun en iddialı işleri arasında yerini alan dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dilek Taşı yeni sezonda Kanal D’de…          

 

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