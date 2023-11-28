Dilek Taşı'ndan ses getirecek tanıtım

Figen, annesini bulmakta kararlı olduğunu herkese gösteriyor. Diğer taraftan nakil bekleyen ve yaşam savaşı veren Sinan'ın imdadına yine Figen koşuyor. Ancak Figen'in masada kalma ihtimali Mustafa'yı çok korkutuyor. Tanıtımın sonuna Mustafa’nın Figen’e evlenme teklifi damga vuruyor.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!



