Dilek Taşı’ndan bir afiş daha…

Yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gören afiş, sosyal medyada da çok konuşuldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sezona damga vuracak olan Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…