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Dilek Taşı’ndan bir afiş daha…

Kanal D’nin, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı, 7 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan iddialı dizisi Dilek Taşı’nın yeni afişi yayınlandı.

Dilek Taşı’ndan bir afiş daha…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2023 17:00

Yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gören afiş, sosyal medyada da çok konuşuldu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle sezona damga vuracak olan Dilek Taşı, 1980’li yılların İstanbul’unda geçen bir dram hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı 7 Eylül Perşembe akşamı Kanal D’de başlıyor…

 

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