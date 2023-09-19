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Dilek Taşı'nda Mustafa Yılmaz artık Rona köşkünde...

Dilek Taşı nefes kesecek bir bölüm ile ekrana geliyor. Mustafa Yılmaz artık Rona köşkünde...

Dilek Taşı'nda Mustafa Yılmaz artık Rona köşkünde...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 19-09-2023 16:59

Kanal D’nin, büyük başarı yakalayan dizisi Dilek Taşı, 21 Eylül Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diziden yayınlanan iki tanıtım seyircinin merakını iyice attırdı.

Başına gelen tüm talihsiz olaylara ve acılara sadece kızına kavuşmak için göğüs geren Mustafa Yılmaz, firar etmiş ve kızı Cemre’ye kavuşmuştu. İkinci bölümün finalinde ekrana gelen bu görüntüler izleyicileri göz yaşlarına boğmuş herkesin yüreğine dokunmuştu.

Mustafa Yılmaz’ın hayatı ise asıl şimdi değişmeye başlar. Rona köşküne gizlice yerleşen Mustafa’nın burada ne kadar kalacağı ve neler yaşayacağı şimdiden merak konusu oldu.

Fabrikayı basarak hesap soran Mustafa amacına ulaşabilecek mi? Rona köşkünde saklanan Mustafa’yı gören Sinan, bunu babaannesine söyleyecek mi? Macide’nin Rüçhan ile ilgili planı ne? Tüm bu soruların cevabı yeni bölümde izleyici ile buluşacak.

 

 

 

Harun Rona geliyor.

“Asla olmaz Macide! Cemre bundan sonra benim himayemde!”

Dilek Taşı’nın üçüncü bölümünde Macide’nin eşi, Rona ailesinin babası Harun Rona da ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Amerika’da olduğuna değinilen Harun Rona’ya ünlü oyuncu Ahmet Mark Somers hayat verecek. Harun’un ayağının tozu ile “Cemre bundan sonra benim himayemde!” demesi hikâyenin gidiş hattına dair merakı iyice arttırıyor.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı, yeni bölümü ile 21 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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