Dilek Taşı'nda Mustafa yakalanıyor!

‘’Cemre’ye katilin kızı damgasını vurdurmayacağım!’’

Mustafa, suçsuzluğunu kanıtlamanın yollarını ararken Figen Mustafa'yla görüşüp ona yardım etmek ister. Bu sırada Macide, hem Figen'i hem de Mustafa'yı dönüşü olmayan bir yola sürükler.

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 26 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!



