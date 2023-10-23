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Dilek Taşı'nda Mustafa yakalanıyor!

Kanal D’nin yeni sezonda ilgiyle izlenen dizisi Dilek Taşı, 26 Ekim Perşembe akşamı yeni bölümü ile ekrana gelecek. Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin yayınlanacak yeni bölümünden tanıtım yayınlandı. Mustafa’nın askerlere yakalandığı an tanıtıma damga vurdu.

Dilek Taşı'nda Mustafa yakalanıyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 23-10-2023 16:36

‘’Cemre’ye katilin kızı damgasını vurdurmayacağım!’’

Mustafa, suçsuzluğunu kanıtlamanın yollarını ararken Figen Mustafa'yla görüşüp ona yardım etmek ister. Bu sırada Macide, hem Figen'i hem de Mustafa'yı dönüşü olmayan bir yola sürükler. 

Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaştığı Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda   Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 26 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

 