Dilek Taşı'nda Mustafa ve Figen arasında soğuk rüzgarlar esiyor!

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra yaşanan olayları farklı bir bakış açısıyla ekrana getiren Dilek Taşı’nın yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

Dilek Taşı'nda Mustafa ve Figen arasında soğuk rüzgarlar esiyor!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-12-2023 13:37

Dilek Taşı adlı dizi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından yaşanan olayları farklı bir bakış açısıyla ekranlara taşıyor. Yeni bölüm tanıtımında, Mustafa'ın Figen'i hayal kırıklığına uğrattığını fark etmesi ve bu durumu düzeltmeye çalışması konu ediliyor. Ancak Figen, bu süreçte büyük bir boşluğa düşer ve Mustafa'ya karşı nasıl bir tutum takınacağını belirlemekte zorlanır. Acaba Mustafa, Figen'den uzak durmayı başarabilecek mi?

Dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. Ayrıca, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi başarılı isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Dilek Taşı, heyecan dolu yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor!

 

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