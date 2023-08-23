Dilek Taşı’ nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Dilek Taşı’nın yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor.

İlk tanıtımı ile merak uyandıran Dilek Taşı’nın yayınlanan ikinci tanıtımı da oldukça ses getirdi. 80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Mustafa’nın Figen’i elinden tutarak yaşanan olaylardan uzaklaştırdığı sahneler ise çok konuşuldu.

Güçlü prodüksiyonu ile çok konuşulacak olan dizinin başrollerini; Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay paylaşıyor. 1980’li yıllarda geçen bir hikâyeyi konu alan dizide Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Elif Doğan, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

Dram yüklü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla çok konuşulan Dilek Taşı yakında Kanal D’de başlıyor.