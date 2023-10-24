Dilek Taşı dizisiyle ilgili flaş gelişme

Kanal D tarafından yayınlanan Pastel Film imzalı "Dilek Taşı" dizisinin yayın günü değiştirildi. Dizi, başlangıçta perşembe günleri yayınlanıyordu, ancak bu haftadan itibaren çarşamba günlerine alındı.

Oyuncu kadrosunda Salih Bademci, Hazal Subaşı, Ozan Dolunay, Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi isimler bulunan dizi, sezon başında yüksek reytinglerle başlamıştı, ancak son dönemde izlenme oranlarında düşüş yaşamıştı. Dizinin yeni günündeki performansı ise merak konusu oldu.