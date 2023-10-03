“Dilek Taşı” dizisine bomba isim!

Pastel Film'in yapımcılığını üstlendiği bu dizi, Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün başrolünde olduğu ve perşembe akşamları izleyiciyle buluşuyor. Yeni bölümlerde, yönetmenlik koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturacağı diziye "Dündar Bolatlı" karakteri ekleniyor.

Bu önemli rolü, birçok ödüllü filmde başarılı performanslarıyla tanınan Fatih Al üstlenecek. Ünlü aktör, dizide Bolatlı Gıda fabrikasının sahibi ve Serkan (Kürşat Demir) karakterinin babası olarak seyircinin karşısına çıkacak. Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanacak olan dizi, senaryosunu Can Sinan ve ekibinin kaleme aldığı bir yapım olarak dikkat çekiyor.