Dilber'in dansı bu kez New York Times Square'de

Her perşembe akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşan İnci Taneleri, zengin oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle gündemden düşmüyor. Dizinin bu kez uluslararası alanda da büyük ilgi görmesi, bir hayranın New York'un simgesi haline gelmiş Times Square'de büyük bir jest yapmasına neden oldu.

New York'un meşhur caddesi Times Square'de, ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın fotoğrafı ve Hazar Ergüçlü ile yan yana olduğu bir sahne, diziye ait görüntülerle birlikte yayınlandı. Gün boyunca dev dijital ekranda gösterilen Dilber dansı sahnesi ise günlerce konuşuldu ve milyonlarca kez izlendi.

Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı 'Azem Yücedağ' ve Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterlerinin New York Times Square'deki görüntüsü, dizinin uluslararası alandaki popülerliğini ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu sürpriz tanıtım, İnci Taneleri'nin yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.