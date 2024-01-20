Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü'den yine ses getirecek bir performans

İnci Taneleri dizisinin yayınlanan yeni fragmanından, yeni ‘Dilber’ dansı…

Dilber'den yeni dans! Hazar Ergüçlü'den yine ses getirecek bir performans
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2024 13:14

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi "İnci Taneleri"nde rol alan Hazar Ergüçlü, Dilber karakteriyle ekrana damgasını vurmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan fragmanlarında sergilediği etkileyici pavyon dansıyla büyük beğeni toplayan Ergüçlü, adından sıkça söz ettiriyor.

 

Dizinin önceki fragmanında kullanılan "Gemileri Yakarım" şarkısıyla gündeme oturan Hazar Ergüçlü, yeni fragmanla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Dilber karakterini canlandıran Ergüçlü, pavyon dansıyla izleyenleri büyülerken, dansının yanı sıra kullanılan müzik de izleyiciler arasında merak uyandırdı.

İnci Taneleri'nin yeni fragmanında Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakterinin dans performansı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İzleyiciler, Ergüçlü'nün dansındaki ustalığı ve karakterine olan dönüşümü takdirle karşılıyor.

Yapılan paylaşımlar arasında, "İnci Taneleri'nin yeni fragmanıyla büyülenmeye hazır olun!", "Hazar Ergüçlü'nün Dilber dansı efsane!", "Gemileri Yakarım şarkısıyla birlikte İnci Taneleri'ni sabırsızlıkla bekliyoruz!" gibi yorumlar öne çıkıyor.

Dizi tutkunlarını heyecanlandıran İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü'nün başarılı performansı ve dikkat çeken dans sahneleriyle izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatmaya aday görünüyor.

 

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