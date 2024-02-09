Dilber’den kalça dansı…

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri, Dilber’in sırrının ortaya çıktığı üçüncü bölümünde yine milyonları ekrana kilitledi. Gecenin sürprizi ise Yılmaz Erdoğan’ın “Hatıran Yeter” şarkısını söylemesi oldu.

İlk fragmanın yayınlandığı günden bu yana gündemden hiç düşmeyen İnci Taneleri, yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi. Kanal D izleyicilerinin nefeslerini tuttuğu gecede, heyecan ve tansiyon hiç düşmedi.

ZAHİR OPERASYONU!

Zahir ve Azem’in otelde karşılaşması ile başlayan İnci Taneleri’nde Azem’in uyarılarına kulak asmayan Zahir ve adamlarını dışarıda büyük bir sürpriz bekliyordu. Azem’in Emniyet Müdür Yardımcısı olan eski öğrencisi Erman ve ekibi, Zahir ve çetesini gözaltına aldı.





“DİLBER, YALANCI MISIN?”

Azem ile güzel hayaller kuran Dilber’in sakladığı sırrın ortaya çıkması bölüme damga vurdu. Azem, Dilber’in bir çocuğu olduğunu öğrenince büyük hayal kırıklığına uğradı. Dilber ile yüzleşen Azem'in, “Önce evli olduğunu, sonra da bir çocuğunun olduğunu başkalarından öğreniyorum” sözleri üzerine Dilber “Söyleyecektim ama çok korktum, seni kandırmak için değil beni bırakıp gitmemen için yalan söyledim” dedi.





HATIRAN YETER SÜRPRİZİ…

Azem ve Piraye yakınlaşmasının da ilk kez ekrana geldiği dizide, Yılmaz Erdoğan’ın “Hatıran Yeter” performansı ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sadece caz dinleyen Piraye’nin ise Azem’den ayrıldıktan sonra arabada Serkan Kaya’nın yorumladığı, sözü Ahmet Selçuk İlkan’a, müziği Yılmaz Tatlıses’e ait “Hatıran Yeter” şarkısını tekrar dinlemesi bölümün eğlenceli sahneleri arasında yer aldı.

KESKİN BAKIŞLI, YILAN KAVİSLİ!

Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri dizisinin üçüncü bölümünde de Dilber’den muhteşem bir dans gösterisine yer verildi. Sincanlı Erkal’ın “Keskin bakışlı, yılan kavisli sivri dilli Dilber geliyor” anonsuyla sahneye davet ettiği Dilber'in, “Şeker oğlan” türküsü eşliğinde yaptığı dansı yine çok konuşuldu.





AZEM OĞLUNUN İZİNİ BULDU!

Üçüncü bölümün finalinde ise Azem’in kayıp oğlunun izine ulaşması heyecanı artırdı. İsmini değiştirdiği tespit edilen oğlunun güncel fotoğrafı gösterilen Azem, gözyaşlarına hakim olamadı.





OĞLUNA KAVUŞABİLECEK Mİ?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Fragmanda Azem, oğlunun yaşadığını öğrenir ve resmini görür. Ancak oğlunun bir suçlu olduğunu öğrenen Azem, bu duruma çok üzülür. Dilber ise Azem ile hayaller kurmaya devam eder. Ancak Dilber'in çocuğunun Zahir'in elinde olması, onun elini kolunu bağlar.

ZİRVENİN ADI: İNCİ TANELERİ

İnci Taneleri üçüncü bölümü ile hem sosyal medya hem de reyting listelerinin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları, şarkıları, dans sahneleri ile gece boyunca konuşulan İnci Taneleri, günün en çok izlenen dizisi oldu.

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı yapımın güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile her perşembe akşamı Kanal D’de yayınlanacak.