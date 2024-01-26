Dilber ortalığı kasıp kavurdu! İnci Taneleri ekrana damga vurdu!

Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisi İnci Taneleri dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Seyirciyle ilk kez buluşan dizi izleyenlerden tam not aldı. Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber'in günlerdir konuşulan dans sahnesinin tamamı da ekrana geldi. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı yine günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.









SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!



Ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı ve dün akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen 'İnci Taneleri' dizisi, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. İzleyiciler, yeni diziyi merakla bekliyordu ve ilk bölümün ardından sosyal medya üzerinden diziye dair yoğun bir ilgi ve yorum trafiği başladı.



