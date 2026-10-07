Dilber Ay’ın Eşi Yeniden Evlendi! 15 Gün Sonra Kalp Krizi Geçirdi

Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş yıllar sonra Müge Zopun ile evlendi. Ancak düğünden 15 gün sonra kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Dilber Ay’ın Eşi Yeniden Evlendi! 15 Gün Sonra Kalp Krizi Geçirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 21:02

2019 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş yıllar sonra yeniden evlendi. Uzun süre eşinin acısını yaşayan Karakaş estetisyen Müge Zopun ile hayatını birleştirdi. Ancak çiftin mutluluğu daha yeni başlamışken yaşanan sağlık sorunu herkesi korkuttu. Karakaş düğünden sadece 15 gün sonra kalp krizi geçirdi.

Dilber Ay’ın Ardından Yıllarca Yas Tuttu

Dilber Ay 2019 yılında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetmişti. Sanatçının vefatının ardından eşi İbrahim Karakaş için de oldukça zor bir dönem başladı.

61 yaşındaki Karakaş’ın uzun süre yeniden evlenmeyi düşünmediği öğrenildi. Ancak hayatının ilerleyen döneminde Müge Zopun ile tanışması her şeyi değiştirdi. İkilinin ilişkisi zamanla ciddileşti ve sonunda nikah masasına oturdular.

“Dilber’in Acısını Müge İle Yendim”

Geçtiğimiz ay evlenen çift yeni hayatlarına birlikte başladı. İbrahim Karakaş Müge Zopun’un hayatındaki yerini anlatırken oldukça duygusal sözler kullandı.

Karakaş “Ben Dilber’in acısını Müge ile yendim” diyerek yaşadığı değişimi anlattı. Bu sözler yıllarca Dilber Ay’ın ardından yaşadığı üzüntüyü de bir kez daha gözler önüne serdi.

Düğünden 15 Gün Sonra Korkutan Haber

Tam her şey yoluna girdi derken Karakaş’ın yaşadığı sağlık sorunu çifti korkuttu. Evliliklerinin üzerinden henüz 15 gün geçmişken kalp krizi geçiren Karakaş yoğun bakıma kaldırıldı.

Tedavi gören Karakaş zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu. Bu dönemde en büyük desteği ise eşi Müge Zopun’dan gördü.

Müge Zopun’dan Dilber Ay’a Saygı

Müge Zopun da Dilber Ay’a duyduğu sevgiyi ve saygıyı dile getirdi. Usta sanatçıyı çok sevdiğini söyleyen Zopun yaşanan kayıptan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Çift bundan sonraki hayatlarında birbirlerine destek olarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.

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