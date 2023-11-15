Dilara Aksüyek ile Murat Ceylan flaşlar patlayınca şoke oldular!

Önceki akşam, Cihangir'deki bir mekanda 36 yaşındaki Dilara Aksüyek, Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ile kamera karşısına geçti. Flaşlar patladığında Ceylan'ın yüz ifadesi ve mimikleri şok oldu ve kontrolünü kaybetti.

Dilara Aksüyek, Ceylan'ı sakinleştirmeye çalışarak şu sözleri dile getirdi:

"Arkadaşlar, yanlış bir anlam oluştu. Biz sadece çok iyi iki arkadaşız, aramızda romantik bir ilişki yok. Lütfen yanlış anlamalara sebep olacak şeyler yazmayın. İyi vakit geçiriyorduk, beni güldürüyordu; ta ki siz gelene kadar... Sadece samimi bir arkadaşlık var aramızda."

Ceylan da, "Güzel bir sohbetimiz vardı, siz gelene kadar her şey yolundaydı. Lütfen olumlu şeyler yazın" diyerek konuştu.