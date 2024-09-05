Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı davada ikinci gün: Sıla Doğu’dan dikkat çeken paylaşım

Kara para aklama suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülecek.

Dilan ve Engin Polat'ın yargılandığı davada ikinci gün: Sıla Doğu’dan dikkat çeken paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2024 10:12

"Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarıyla yargılanan 4’ü tutuklu, 28 sanığın davası, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.


Davanın ilk gününde tutuklu sanıklardan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün, savunmalarını yaparken; tutuksuz yargılanan Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu ve Can Doğu da savunmalarını mahkeme heyetine sundu. Bugünkü duruşmada ise müdafi avukatlarının esasa ilişkin savunmaları alınacak.

Duruşma öncesinde Dilan Polat’ın kardeşi Sinem Sıla Doğu, sosyal medyadaki paylaşımıyla dikkat çekti. Ayna karşısında kombinini gösterdiği bir video paylaşan Doğu, videoya "Eylül'de Gel" şarkısını ekledi. Ayrıca, "Dualarınızı esirgemeyin" notunu paylaşarak takipçilerinden destek istedi.

Davanın ikinci günü büyük merakla beklenirken, Sinem Sıla Doğu’nun paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Polat ailesinin yaşadığı zorlu süreçle ilgili duruşma sonuçları, kamuoyunda büyük ilgi görmeye devam ediyor.

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