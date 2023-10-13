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Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el kondu

Dilan ve Engin Polat, vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelirken, mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca yurt dışı çıkışlarına yasak getirilen çift hakkında MASAK raporu da gündeme geldi.

Dilan ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el kondu
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 21:11

Dilan ve Engin Polat, vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelirken, mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca yurt dışı çıkışlarına yasak getirilen çift hakkında MASAK raporu da gündeme geldi.

Vergi Kaçakçılığı İddiası ve Mal Varlığına El Konulması

Dilan ve Engin Polat, son zamanlarda vergi kaçakçılığı iddiaları nedeniyle adlarından sıkça söz ettirdi. Bu iddiaların ardından çiftin mal varlıklarına el konulduğu belirtildi.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın iş yerlerine yapılan silahlı eylemler sonrasında vergi kaçakçılığı iddialarıyla gündeme gelmelerinin hemen sonrasında, Polat çiftinin yurt dışına çıkışlarına yasak getirildiği öğrenildi.

Akrabalarının Mal Varlıkları da Göz Altında

Çiftin yanı sıra aile bireylerinin mal varlıklarının da incelendiği ve birinci ile ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına müdahale edildiği belirtildi.

MASAK Raporu ve Şaibeli İlişkiler

Polat çifti hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şirketler arası şüpheli bağlantılar ve vergi kaçırma amaçlı sahte faturaların kesildiği ifade edildi.

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