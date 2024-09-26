Dilan Telkök ve Berkay Hardal’ın bebekleri dünyaya geldi!

Oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal, bebeklerine kavuştu! Nisan ayında sosyal medyada bebek beklediklerini duyuran çift, 24 Eylül’de oğulları Noyan'ı kucaklarına aldı.

Doğumun ardından hastanede çekilen fotoğrafları takipçileriyle paylaşan Dilan Telkök ve Berkay Hardal, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdiler: “Evimizin neşesi, hoş geldin minik Noyan Hardal.”

Çiftin oğullarına verdikleri Noyan ismi, Moğolca kökenli olup “kumandan, lider, komutan” anlamlarına geliyor. Tarihsel olarak Moğol kültüründe yüksek rütbeli askeri liderleri ifade eden bu güçlü isim, çocuğun gelecekteki lider ruhunu simgeliyor.

Mutlu aile, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi gördü ve hayranlarından tebrik mesajları aldı.