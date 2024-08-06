Dilan Polat'ın Şule'si aylar sonra ortaya çıktı!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, günler önce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin çalışanlarından Şule ve diğer yardımcıları Nergis, düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınmıştı. Şule'nin ikamet izninin bittiği tespit edilince sınır dışı edilerek ülkesine gönderilmişti. Sosyal medyada aktif olan Şule, sınır dışı edilmeden önce yaptığı bir TikTok paylaşımında, "Millet olarak rahatlayın. Ama bir şeyi de unutmayın; çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum" demişti.

Bir süredir ortalıkta görünmeyen Şule, yine sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündem olmayı başardı. İşte Şule'nin son hali...



