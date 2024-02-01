Dilan Polat'ın lüks arabası 'Arka Sokaklar'da

Dilan Polat ve diğer fenomenlerin lüks otomobillerinin polis aracına dönüştürülmesi, Arka Sokaklar dizisinde konu edildi. Dizinin yeni bölüm tanıtımında ilk defa izleyiciyle buluşan bu sahneler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Dilan Polat'ın lüks arabası 'Arka Sokaklar'da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2024 15:30

Dilan ve Engin Polat çiftiyle başlayarak birçok fenomenin adının karıştığı yasadışı bahis, kara para aklama ve diğer suç iddiaları kapsamında el konulan lüks araçlar, polis araçlarına dönüştürülerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlandı.

İstanbul sokaklarında devriye aracı olarak kullanılan bu araçlar, Arka Sokaklar dizisi için ilham kaynağı oldu. 18 yıldır aralıksız devam eden polisiye dizi, fenomenlerin el konulan lüks araçlarını 662. bölüm çekimleri sırasında kullanarak bu konuyu işledi.

Arka Sokaklar'ın 2 Şubat Cuma günü yayınlanacak olan 662. bölüm tanıtımında, Rıza Baba ve ekibine tahsis edilen lüks araç, Hüsnü Çoban karakterine teslim ediliyor.

Hüsnü Komiser'in aracın direksiyonuna geçmesiyle birlikte, "Öf öf yağ gibi akıyor yağ" sözleri ve araçla çekilen selfie, dizinin eğlenceli bir bölümüne işaret ediyor.

Arka Sokaklar dizisi, D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen her Cuma akşamı Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

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