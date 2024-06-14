Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu tahliye oldu, sinir krizi geçirdi: "Dilan" diye bağıra bağıra ağladı

Örgüt kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Kasım ayından beri cezaevinde bulunan Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi.

Cezaevinden tahliye edilen Sıla Doğu, kardeşi Dilan Polat'ın tahliye olmadığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Cezaevi önünde Dilan Polat'ın adını sayıklayarak ağlayan Sıla Doğu'yu çevresindekiler zor sakinleştirdi.

Aylar sonra özgürlüğüne kavuşan Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat'a duyduğu özlem ve tahliye edilmemesi karşısında yaşadığı üzüntü, olayın dramatik anlarına sahne oldu.