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Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para ortaya çıktı

Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan-Engin Polat'ın cezaevindeki şartları ve günlük harcamaları kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Fenomen Dilan Polat'ın cezaevindeki sürecinde haftalık harcayabileceği miktar da ortaya çıktı. Ayrıca, Polat çiftinin çocuklarıyla nasıl görüşeceği de netlik kazandı.

Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para ortaya çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-11-2023 10:00

Dilan Polat, lüks yaşantısı, harcadığı paralar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelirken son bir aydır üzerindeki iddialarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Fenomen, bir ay önce yaptığı "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" açıklamasıyla da tartışmalara neden olmuştu.

Tutuklanma kararının ardından Dilan Polat, cezaevindeki sürecinde çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek. Ancak eşi Engin Polat ile görüşemeyecekleri belirtildi. Ayrıca, Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı süre boyunca aylık 1500 TL harcama yapabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

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