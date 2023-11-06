Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği para ortaya çıktı

Dilan Polat, lüks yaşantısı, harcadığı paralar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelirken son bir aydır üzerindeki iddialarla dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz günlerde, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı. Fenomen, bir ay önce yaptığı "Bazen bir AVM'de günlük 750 bin lira harcıyorum" açıklamasıyla da tartışmalara neden olmuştu.

Tutuklanma kararının ardından Dilan Polat, cezaevindeki sürecinde çocuklarıyla özel bir uygulama üzerinden iletişim kurabilecek. Ancak eşi Engin Polat ile görüşemeyecekleri belirtildi. Ayrıca, Dilan Polat'ın cezaevinde kaldığı süre boyunca aylık 1500 TL harcama yapabileceği de iddialar arasında yer alıyor.