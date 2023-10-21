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Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem 657 milyon lira...'

Son günlerde Türkiye'nin ilgi odağı haline gelen Engin Polat ve Dilan Polat çiftiyle ilgili her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Polat ailesinin tüm mal varlığına el konulduğu yönündeki iddiaların ardından, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) detaylı bir inceleme başlatmış ve bu konuda bir rapor hazırlamıştı. Yeni gelişmelerle birlikte, Polat Ailesi hakkındaki MASAK raporunda daha fazla bilgi gün yüzüne çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat için hazırlanan MASAK raporunda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Şaibeli işlem 657 milyon lira...'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-10-2023 09:55

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, haftalardır gündemi meşgul eden kara para aklama, tetikçi tutma ve vergi kaçırma iddialarıyla adından söz ettiriyor. Bu çiftle ilgili her gün yeni suçlamalar ve iddialar ortaya atılıyor.

Polat çiftiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' gibi dört farklı suçtan bahsediliyor.

MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) da bu çiftin finansal işlemlerini detaylı bir şekilde inceledi ve bir rapor hazırladı. Bu raporun ardından yeni bilgilere ulaşıldı.

Gazeteci Seher Sultan Yaşayacak, bu konuyu ilk gündeme getiren isimlerden biri olarak Ensonhaber'den İlker Koç'a önemli açıklamalarda bulundu. Yaşayacak, Dilan ve Engin Polat çiftinin aracı bir rol üstlendiğini ifade ederek, soruşturmanın oldukça dikkatli bir şekilde yürütüldüğünü ve şaibeli işlemlerin 657 milyon liraya kadar çıkabileceğini aktardı.

Ayrıca, çiftin Dubai'de de şirketlere sahip olduğunu belirten gazeteci Seher Sultan Yaşayacak, Dubai'nin kara para aklamanın merkezi olarak bilindiğini ve mücevherat şirketi aracılığıyla da şüpheli işlemlerin gerçekleşmiş olabileceğine dikkat çekti.

Araştırmaya göre Dilan Polat ve 7 kişinin ortak olduğu toplam 16 şirket bulunuyor. Bu şirketler, güzellik kozmetik sanayi, estetik ve sağlık hizmetleri, mühendislik, inşaat, ve mücevherat gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyor. Rapor ayrıca Polat'ın güzellik merkezinin 46 ilde hizmet verdiğini ve kozmetik ürünlerinin kendi internet siteleri ve online ticaret platformları üzerinden satıldığını vurguluyor.

MASAK'ın incelemesi altına aldığı isimler arasında Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu da bulunuyor.

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