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Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı

Türkiye genelinde aylardır tartışılan Dilan Polat - Engin Polat çifti ile ilgili son gelişmeler yaşandı. Kara para aklama suçlamaları nedeniyle uzun bir süredir gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat, İstanbul'da gerçekleşen bir operasyonla gözaltına alındılar. İstanbul merkezli altı ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği rapor edilirken, Polat çifti dahil olmak üzere 14 şüphelinin gözaltında olduğu açıklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-11-2023 09:34

Ünlü sosyal medya fenomenleri Dilan Polat - Engin Polat çifti ve aileleri hakkındaki kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturması magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Kara para aklama iddiaları, bu çiftin gündemdeki yerini korurken, sonunda yeni bir gelişme yaşandı.

MASAK'ın ön raporu, Polat çiftinin birinci derece akrabalarının hesaplarına, tasfiye aşamasındaki üç şirket aracılığıyla sahte faturalarla para aktarıldığını ortaya koydu. Bu şirketlerin hesaplarına toplamda 200 milyon lira giriş yapıldığı ve bu paranın aileye ait diğer şirketler arasında transfer edilip son olarak Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı firmada biriktirildiği tespit edildi. Bu parayla gayrimenkuller ve birçok araç satın alındı.

Rapor sonrası Polat çifti ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarına el konuldu. Vergi müfettişleri daha sonra polis ekipleriyle birlikte çifte ait 15 farklı iş yerinde arama yaptı.

Çalışmaların ardından Polat çifti hakkında gece saatlerinde yakalama kararı çıkarıldı ve İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu operasyonlar sırasında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün dahil toplamda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri emniyette sürerken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı. Şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve defterlere el konulmuştu. Geçtiğimiz günlerde, şüphelilere ait 15 şirkette yapılan arama ve dijital materyallere el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri ise devam etmektedir.

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