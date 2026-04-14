Dilan Polat ve Engin Polat Arasında Pavyon Krizi: Rezil Seni, Kepaze Seni!

Sosyal medya dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Dilan Polat ve Engin Polat, bir kez daha ayrılık kararıyla gündeme oturdu. Bir dargın bir barışık süren ilişkilerinde bu defa krizin boyutu derinleşti.

Dilan Polat Boşanma Davasını Resmen Açtı

Fenomen Dilan Polat, eşi Engin Polat ile yollarını kesin olarak ayırma kararı aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden sert açıklamalar yapan Polat, avukatına gerekli vekaleti verdiğini ve boşanma sürecini başlattığını belirtti. "Seninle yollarımızı bu kez kesin olarak ayırma kararı aldım" diyerek kararlılığını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, eşine yönelik giderli paylaşımlarına gün boyu devam etti. Birkaç gündür evden ayrı yaşayan Engin Polat’ın tutumu ise gerginliği daha da tırmandırdı. Çiftin takipçileri, yaşanan bu gelişmeleri büyük bir şaşkınlıkla takip ediyor.

Engin Polat Pavyon Görüntüleriyle Çıldırttı

Evden ayrıldıktan sonra gece hayatına yönelen Engin Polat, yaptığı paylaşımlarla eşini adeta çileden çıkardı. Eğlence merkezlerinden üst üste videolar paylaşan Polat, son olarak gittiği pavyondan görüntüler yayımladı. Bu görüntüleri gören Dilan Polat, sosyal medyada adeta ateş püskürdü. Video çekerek eşine sert sözlerle yüklenen Polat; "Rezil, kepaze seni! Pavyonlarda geziyorsun. Yarın sana boşanma celbi gelecek" ifadelerini kullandı. Engin Polat ise tatile çıktığını belirterek, eşinin boşanma davası çıkışıyla dalga geçti. Polat’ın "3 güne kağıt gelecekmiş, ben evde yokum siz alırsınız" sözleri tartışmaları alevlendirdi.

Sosyal Medya Hesabını Kapatma Kararı Aldı

Yaşanan söz düellosu ve karşılıklı suçlamaların ardından Dilan Polat, radikal bir karar daha açıkladı. Eşinden işittiği sözler nedeniyle yıllarını tamamen ayırdığını belirten Polat, bir süre sosyal medya hesabını kapatacağını duyurdu. "Gelir miyim geri bilmiyorum" diyerek takipçilerine veda eden fenomenin bu hamlesi, krizin ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Magazin dünyası, çiftin arasındaki bu gerilimin mahkeme salonuna nasıl yansıyacağını merakla bekliyor. Engin Polat cephesinde ise eğlence dolu paylaşımlar devam ederken, boşanma celbinin ulaşacağı tarih kulislerde konuşuluyor.